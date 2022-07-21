إيران تتحدث عن تطورات تخص المحادثات مع السعودية

وفي حوار مع التلفزيون الإيراني قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني، ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقال الوزير الإيراني إن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريبا".