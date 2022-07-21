سوريا تعلن التصدي "لصواريخ معادية" في ريف دمشق

ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية فوق ريف دمشق.

وسمعت في أجواء العاصمة أصوات انفجارات قوية منذ قليل، حسبما أعلنت "سانا"، دون مزيد من التفاصيل.