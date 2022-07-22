نقل سياسي هندي إلى المشفى بعد شربه ماءً من نهر مقدس

وقالت مصادر وفقا لروسيا اليوم، إنه "أصيب بألم شديد في المعدة في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء. ومن هناك، تم نقله جوا وإدخاله إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي".وأضافت المصادر، أنه "خضع لفحوصات طبية ولا يزال في المستشفى".وأبقت الحكومة مرضه سرا، ووضعته تحت حراسة مشدد.من جهته تكتمت الحكومة على الخبر، ولم يؤكد مكتب رئيس وزراء البنجاب دخول بهاجوانت مان إلى المستشفى، وحتى أن أحد المسؤولين قال إن رئيس الوزراء كان سعيدا ولديه يوم مزدحم الخميس مع اجتماعات متتالية مجدولة.