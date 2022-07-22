طالبان تصدر مرسوما يحظر انتقاد المسؤولين

وجاء في المرسوم الذي تم نشره في المواقع الإلكترونية التابعة لحركة طالبان: "وفق الدين الإسلامي لا يجوز توجيه اتهامات غير مبررة إلى المسؤولين وانتقادهم بشكل مزور (بعيدا عن الواقع)".وأضافت الوثيقة: "لا يوجد في الإسلام مكان للشائعات، لأنها تثير الكراهية لدى المسلمين وتدمر إيمانهم وتضعف جهودهم".وتابعت: "تعد المبادئ الإسلامية المذكورة واجبا شرعيا لجميع المواطنين والمجاهدين، ووسائل الإعلام يجب عليها التصرف وفقا لها".وذكرت أنه يجب معاقبة المخالفين، وذلك دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول نوع المعاقبة.