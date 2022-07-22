استطلاع يظهر مدى ثقة الروس في بوتين.. كيف كانت الآراء؟

وبحسب الدراسة التي قامت بها المؤسسة، قال 78% من المستطلعة آرائهم إنهم يثقون بالرئيس، و13% قالوا إنهم "لا يثقون" بالرئيس، بينما وجد الباقون صعوبة في الإجابة.وبحسب 80% من المشاركين في الاستطلاع، فإن بوتين يعمل في منصبه "بشكل جيد إلى حد ما"، بينما يعتقد 10% أنه يعمل "بشكل سيء إلى حد ما"، ووجد 10% من المشاركين صعوبة في الإجابة.وقد تم إجراء استطلاع الرأي في الفترة ما بين 15-17 يوليو وشمل عينة مكونة من 1500 مشارك، أعمارهم فوق 18 عاما، في 104 قرى بـ 53 منطقة روسية، من خلال إجراء المقابلات في مكان الإقامة، ولا يتعدى الخطأ الإحصائي للاستطلاع أكثر من 2.5%.