العراق في آخرها... قائمة أقوى جوازات سفر عربية وعالمية

يستند التصنيف إلى قدرة جواز السفر على منح حامله حق الوصول إلى بلدان أخرى من دون تأشيرة دخول أو قيود أخرى.واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والـ15 عالمياً، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ57 عالمياً.وحلّت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عربياً والـ59 عالمياً تليها البحرين.على الصعيد العالمي، فازت اليابان بالمرتبة الأولى في القائمة ( 193 وجهة) متقدمة على سنغافورة وكوريا الجنوبية (192 وجهة).واحتلّت كل من ألمانيا وإسبانيا المرتبة الثالثة 190 وجهة تلتهما فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ بعدد 189 وجهة.وأتت تاليًا من النمسا والدنمارك وهولندا والسويد بعدد وجهات بلغ 188.أمّا في المرتبة السادسة فحلّت كل من فرنسا وأيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة لتأتي نيوزيلندا والولايات المتحدة وبلجيكا والنرويج وسويسرا في المرتبة السابعة.وجاءت أستراليا، كندا وجمهورية التشيك واليونان ومالطا في المرتبة الثامنة، تلتها هنغاريا فيما احتلت كل من لتواينا وبولندة وسلوفاكيا المرتبة العاشرة.وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم يصدر بشكل منتظم منذ عام 2006، وذلك استنادًا إلى البيانات الحصرية المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.