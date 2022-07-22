الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق عاجل ومساءلة المتورطين بالقصف التركي

ودعا غوتيريس في بيان، إلى "إجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث لتحديد الملابسات المحيطة بالهجوم وضمان مساءلة مرتكبي الهجوم".واستشهد 9 واصيب 31 شخصا في قصف مدفعي تركي لمصيف سياحي في قضاء زاخو في محافظة دهوك الأربعاء الماضي.وكانت وزارة الخارجيَّة قد سلمت أمس السفير التركيّ لدى العراق مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة وتضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيَّة للقصف التركي في دهوك.وأكدت ان العـراق يطالـب بانسحاب القـوات التركيَّـة كـافـة مـن داخـل أراضيه ويـدعو تركيـا لـحـل مشـاكلها الداخليـَّة بعيـداً عـن حـدوده مع تقديم اعتــذار رسـمـيّ عـن هـذه الجريمـة وتعــويض ذويّ الشهداء والجرحى.وسيعقد البرلمان غداً السبت جلسة طارئة بحضور وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش لمناقشة الهجوم.وعقدت الرئاسات وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل الوطنية العراقية وممثلوهم، مساء أمس الخميس، اجتماعاً في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للتباحث في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها الاعتداء التركي.وأكد المجتمعون على وحدة الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي، فضلاً عن دعم الإجراءات الرامية للشكوى الدولية.