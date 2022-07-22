أمريكا تنصح إيران: لا تدعموا روسيا.. ستكون "فكرة سيئة"

وقال أوستن في تصريح حول مزاعم البيت الأبيض عن تقديم إيران مساعدات عسكرية لروسيا: "لا ننصح إيران بفعل ذلك، ونعتقد أنها فكرة سيئة، سأكتفي بهذا".ونفت موسكو وطهران مزاعم الإدارة الأمريكية بأنه يجري الإعداد لاتفاق على بيع إيران مئات الطائرات المسيّرة لروسيا.وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، حذر إيران من عواقب التقارب مع روسيا.وقال مالي إن "إيران أمام اختيار الآن؛ يمكنها اختيار وضع تعتمد فيه نسبيًا على روسيا وتتمتع بفرص اقتصادية ضيقة للغاية، ويمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق النووي والتمتع بعلاقات اقتصادية طبيعية مع جوارها وأوروبا وبقية العالم".وأضاف مالي: "هذا يشير إلى موقف تريد فيه إيران بيع طائرات مسيرة لروسيا، على عكس موقفها السابق المحايد تجاه الصراع بين أوكرانيا وروسيا".