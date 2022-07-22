بيروت تعلن عن اتفاق بين العراق ولبنان يخص شراء القمح

وقال إبراهيم خلال لقاء حواري، إنه ""اتفق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رفع عقد الفيول لزوم الكهرباء الى مليوني طن".وأضاف: "تم الاتفاق مع العراق على شراء كمية من القمح تلبي حاجة لبنان لمدة عام واحد".ومن جهة ثانية، شدد اللواء ابراهيم على أن "لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعَين الإقليمي والدولي الا كونه وطناً جديداً للاجئين والنازحين".