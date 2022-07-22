الكشف عن تطورات بايدن الصحية

وقال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن بايدن "بخير" وفي تحسن.وأظهر خطاب كتبه طبيب الرئيس الأمريكي ونشره البيت الأبيض اليوم الجمعة أن بايدن يتحمل العلاج جيدا وأن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.وأضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".وتأكدت إصابة بايدن بكوفيد-19 أمس الخميس عندما قال البيت الأبيض إنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.ومن المقرر أن يعقد بايدن (79 عاما)، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت مع مساعديه اليوم الجمعة، ومن بينهم مسؤولين اقتصاديين وتشريعيين ومعنيين بالأمن القومي، حسبما أفاد جدول أعماله الصادر عن البيت الأبيض.وقال جها بشكل منفصل لشبكة إم.إس.إن.بي.سي "سنحاول حمله على الحصول على قسط من الراحة، لكنني أعلم أنه يريد أن يكون يوما حافلًا...سنرى ما يمكننا المساومة عليه فيما يتعلق بالتأكد من حصوله على قدر من الراحة على الأقل، لكن أمامه يوما مزدحما للغاية".