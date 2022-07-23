سيول تضرب إيران وتتسبب بمصرع وفقدان أكثر من 20 شخصاً

وقال خليل عبداللهي في تصريح له، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، إن "أمطاراً غزيرة في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز، تسببت في حدوث سيول من سد رودبال".وأضاف: "فور وقوع السيول، توجهت فرق الاغاثة والانقاذ إلى موقع الحادث لتقديم المعونة للمنكوبين".وأشار إلى أن "فرق الاغاثة والانقاذ والقوات العسكرية قامت بانقاذ 55 شخصًا تعرضوا لحوادث اثر السيول"، موضحاً أن "مياه السيول غمرت 15 سيارة تم انتشال 12 منها".يذكر ان مدينة استهبان تقع على مسافة 174 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.