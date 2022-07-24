أوكرانيا تعلن إمكانيتها لتصدير 60 مليون طن من الحبوب

جاءت تصريحات أوستينكو للتلفزيون الأوكراني اليوم الأحد، عقب القصف الصاروخي الروسي على ميناء "أوديسا" الأوكراني أمس، والذي أثار شكوكا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم بالاتفاق الذي جرى توقيعه يوم الجمعة في إسطنبول بهدف تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.وقال أوستينكو إن الهجوم على أوديسا أظهر أنه لا يزال من الممكن أن تتعطل عمليات التسليم بشكل كبير. وأضاف: "هجوم أمس يشير إلى أن الأمور لن تسير يقينا كما ينبغي".ورغم القصف، واصلت أوكرانيا جهودها اليوم الأحد لاستئناف تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود. ونقلت قناة سوسبيلن التلفزيونية الأوكرانية الرسمية عن الجيش الأوكراني قوله إن الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بمنطقة تخزين الحبوب في الميناء أو تتسبب في دمار كبير، وقالت كييف إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية.وقال أولكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية على فيسبوك "نواصل الاستعدادات الفنية لاستئناف صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا".ولاقى الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف يوم الجمعة برعاية تركيا والأمم المتحدة ترحيبا باعتباره انفراجة دبلوماسية ستساعد في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية باستعادة تصدير شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى مستوياتها قبل الحرب والتي كانت خمسة ملايين طن شهريا.