البيت الأبيض يكشف مستجدات الوضع الصحي لبايدن

وذكر جها بحسب شبكة "سي بي إس"، "إنه المتحور بي إيه.5، لكن نحمد الله أن لقاحاتنا وعقاقيرنا تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور، ولهذا أعتقد أن الرئيس يتعافى".وأضاف "كشفت عليه مع فريقه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية. كان يشعر بأنه بصحة جيدة، وأمضى يوما جيدا بالأمس. لقد أصيب بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، وهو بخير. لم نتلق أي تحديثات هذا الصباح، ولكنه كان يشعر فيها بتحسن كبير طوال الليل".وهذا المتحور فرع من سلالة أوميكرون التي ظهرت أواخر العام الماضي، ويعتقد أنه مسؤول عن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة.وظهرت نتيجة اختبار بايدن إيجابية صباح الخميس، وظل في عزلة داخل مقر إقامته بالبيت الأبيض منذ ذلك الحين.وأكد مسؤولون بالإدارة أن أعراض بايدن كانت طفيفة لأنه حصل على أربع جرعات من اللقاح، وبدأ بتناول عقار (باكسلوفيد) المضاد للفيروسات بعد إصابته.