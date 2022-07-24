اجراءات مكثفة في احد المطارات العربية للحد من انتشار جدري القرود

وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، ان "مطار القاهرة الدولي أكد أن عدة إجراءات استثنائية ستتخذها المطارات المصرية للحد من أي احتمالية انتشار الأمراض الوبائية".واضافت مصادر بالحجر الصحي بالمطار أن "السلطات الطبية اتخذت عدة إجراءات مشددة منذ عودة انتشار جدري القردة على القادمين من الخارج خاصة القادمين من الدول المنتشر بها المرض، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة".وأفاد المصدر أن "التعليمات تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تجاه المسافرين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة، وحال ظهور أي حالة مشتبه بها يتم عزلها بالمطار على أن يتم نقلها إلي أقرب مستشفى حميات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتأكيد الإصابة بالمرض من عدمه".