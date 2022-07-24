الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للحكومة

وذكرت وكالة الانبا الكويتية "كونا" ان "الحكومة الجديدة التي سيتولى رئاستها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح هي الحكومة رقم 40 بتاريخ الكويت".واضافت الحكومة الحالية (حكومة تصريف العاجل من الأمور) قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب "عدم تعاون" مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة".