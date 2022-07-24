الهند.. إجراء جديد يخص ضباط الجيش الهندي

كشفت الهند، الأحد، عن إجراء جديد يخص ضباط الجيش الهندي يخص اكتساب معرفة شاملة.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية أن "ضباط الجيش الهندي أجروا دورة في علم التبت لاكتساب معرفة شاملة وتقوية روابطهم مع المجتمع التبتي في المناطق الحدودية، وحضر الدورة التي استمرت 42 يوما ضباط الجيش الهندي، JCO وغيرها في المعهد المركزي لدراسات الهيمالايا والدراسات الثقافية، داهونج، أروناتشال براديش، حيث يتم التخطيط لمزيد من مثل هذه الدورات في علم التبت في المستقبل".

وأضاف البيان "تضمنت الدورة تعلم اللغة التبتية وفهم الأدب والبوذية التبتية وزيارات إلى أديرة تشيليبام وديرانج وبومديلا خاصة ان العديد من هذه الأديرة لها روابط عميقة مع البوذية التبتية"، مشيراً أن "ضباط الجيش الهندي شاركوا في ساكا داوا، وهو مهرجان رئيسي في البوذية التبتية ويرتبط بحياة بوذا الذي قال البيان إنه "زاد من إثراء معرفتهم بالثقافة والدين التبتيين".

الى ذلك، قال بيان صادر عن المسؤول الإعلامي للدفاع تيزبور، "أجرى الضباط أبحاثاً حول مواضيع مثل البوذية التبتية، وشعب التبت، وإضفاء الطابع الصيني على التبت، والنظام السياسي في التبت قبل وبعد عام 1950".