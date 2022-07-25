سوتشي تعلن حالة الطوارئ

وقال عمدة سوتشي إن "الوضع خطير للغاية. المنطقة الوسطى عانت أكثر من غيرها. لم يحدث في تاريخ سوتشي الحديث حادث بهذا الحجم في هذا الجزء من المنتجع".وأكد وفاة امرأة، مشيرا إلى أن عدد الضحايا كاد أن يكون أكثر بكثير.وأضاف أن السلطات تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص، بينهم 10 أطفالا، من السيول الجارفة التي ملأت كل الشوارع وهدمت كل شيء في طريقها.وبحسب العمدة، يجري حاليا تشكيل قائمة بالأضرار، وكذلك رصد الانهيارات الأرضية الجديدة.