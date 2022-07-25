إيران تدعو روسيا لمواجهة "الاستفزازات الإسرائيلية" في سوريا

وقال علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات صحفية، إن "الروس يعلنون باستمرار معارضتهم للهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية ويدينوها بشكل علني ويعتبرون هذه الاعتداءات مزعزعة للأمن والإستقرار في المنطقة".وأضاف علي أصغر خاجي: "رغم ذلك، نحن نتوقع من الروس اتخاذ اجراءات عملية على أرض الواقع تمنع الكيان الصهيوني من مواصلة استفزازاته للحكومة السورية، وتحدثنا بخصوص ذلك مع الجانب الروسي".وأردف: "روسيا لديها مواقف سياسية جيدة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية من وجهة نظرنا، لكن عليها اتخاذ خطوات تردع إسرائيل من استمرار انتهاكاتها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".