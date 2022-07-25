ياسمينا زيتون ملكة جديدة على عرش الجمال اللبناني

وتنافست 17 مرشحة على اللقب، وصلت 9 منهنّ إلى المراحل النهائية.

وحلّت مايا أبو الحسن وصيفة أولى وجاسينتا راشد وصيفة ثانية.

MISS LEBANON 2022 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #WeMissLebanon pic.twitter.com/g0yelR3fQt

— ameera karanouh 🇱🇧 (@6rc9x) July 24, 2022

وكانت لجنة التحكيم مؤلفة من ممثلة وزارة السياحة ملكة جمال لبنان للعام 1993 سامايا شدراوي، ومدير شركة "IP STUDIOS" الشريكة في إنتاج الحفل محمد يحيي، وملكة جمال العالم الحالية كارولينا بيالاوسكا، والمديرة العامة لجريدة النهار والنهار العربي نايلة تويني، والمؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، والإعلامية ومقدمة البرامج هيلدا خليفة، ومخرج مسرح كركلا إيفان كركلا، والمؤثرة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي كارن وازن.

وأحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الحفل الذي كان برعاية وزارة السياحة، وغنت "إلى بيروت الأنثى"، بالإضافة إلى باقة من أجمل أغانيها.

وبعد غياب قسري دام 3 سنوات لهذه المسابقة التي ينتظرها اللبنانيون بسبب ثورة 17 تشرين 2019 وتفشي جائحة كورونا، جاء الحفل الذي أقيم أمس في اعاصمة بيروت ليؤكد إرادة الشعب اللبناني بالحياة.

وبعد تتويجها ملكة، تتجه الأنظار إلى مشاركة زيتون في في مسابقة ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون... فهل تتربع أيضًا على عرش الجمال العالمي؟