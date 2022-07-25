العثور على 5 جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة في البحر المتوسط

وأفادت السلطات الإيطالية في بيان بانتشال الجثث وإنقاذ الناجين جاء ضمن عملية لأربع سفن دورية على بعد 120 ميلا (190 كيلومترا) قبالة ساحل كالابريا.ولم تفصح السلطات عن أسباب وفاة الخمسة، مشيرة لنقل الناجين إلى موانئ "كالابريا" و"صقلية".وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا بنحو الربع مقارنة بأعداد العام 2021، حيث تم تسجيل أكثر من 34 ألف مهاجر حتى الجمعة الماضية، بحسب بيانات حكومية.