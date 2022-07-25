الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا بعدد طالبي اللجوء

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، اليوم الاثنين، في بيان: "في نيسان 2022، تقدم 54145 طالب لجوء لأول مرة (من خارج الاتحاد الأوروبي) بطلب للحصول على الحماية الدولية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 66% مقارنة بطلبات قدمها 32570 شخصا في أبريل 2021، لكنه يشكل انخفاضا بنسبة 28% مقارنة بمارس/ آذار 2022، عندما تقدم 74950 شخصا بطلبات لجوء.يمكن أن تُعزى الأرقام المنخفضة إلى تراجع تدفقات اللاجئين الأوكرانيين بنسبة 88% في الفترة من مارس إلى أبريل (من 12885 إلى 1510)، كما جاء في البيان.وأضاف المكتب أن عدد المتقدمين لمرة ثانية انخفض أيضا بنسبة 16%، حيث أعاد 5555 شخصا تقديم طلب اللجوء بعد اتخاذ قرار بشأن طلب سابق.وأضافت أن غالبية طالبي اللجوء لأول مرة كانوا مواطنين أفغان (7255)، يليهم السوريون (6485)، والفنزويليون (3655)، والكولومبيون (2705)، والأتراك (2600).