أردوغان يعلق على هجوم دهوك: نفذه إرهابيون

وذكر أردوغان بحسب قناة "تي آر تي" الإخبارية الحكومية، أن "تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم".

وأضاف أنه دعا العراق إلى "عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد".ويوم الأربعاء (20 تموز 2022)، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف تركي، خلف العديد من الضحايا.وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.