فاوتشي يكشف تفاصيل "مقلقة" بشأن جدري القرود: يجب تلقيح "المثليين" أولا

وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية التي أوردت تصريحات فاوتشي، إلى أن جدري القرود سيستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم، إذ تم الإبلاغ عما يقرب من 17 ألف حالة على مستوى العالم اعتبارا من 22 الشهر الجاري.ولفتت إلى أن الزيادة الكبيرة في حالات جدري القرود، تسببت في القلق لأنها كانت المرة الأولى التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير خارج غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن.وتعليقا على ما إذا كان ينبغي إعطاء اللقاح للمثليين الذكور، قال: "أعتقد ان هذا هو الحال.. إذا نظرت إلى الطبيعة الوقائية الواسعة فأنت تريد حقا حماية الأشخاص المعرضين للخطر بسبب السلوك".ونقلت المجلة عن بول هانتر، أستاذ حماية الصحة في جامعة "إيست أنجليا" البريطانية، قوله إنه "يجب إعطاء أولوية اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ويشمل ذلك المثليين وأولئك الذين يشاركون في شبكات جنسية نشطة، حيث يكون لديهم اتصال حميم متكرر مع مجموعة من الآخرين".وأضاف هانتر أنه كان قلقًا بشأن خطر انتقال العدوى في شبكات العلاقات الجنسية بين الجنسين أيضًا، وأنه شخصياً سيرغب في رؤية اللقاحات تُعطى للعاهرات أيضا.ولفتت المجلة إلى أنه في الوقت الحالي، تحدد السلطات القضائية في عدد من الولايات الأمريكية إعطاء اللقاح لأولئك الذين يُعتبرون معرضين لخطر كبير للإصابة بهذا المرض.