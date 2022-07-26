الصين تحذر الولايات المتحدة من زيارة بيلوسي لتيوان

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي: "الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، وسيتخذ إجراء حاسمًا لكبح التدخل الخارجي".وأضاف، أن "الصين تطالب الولايات المتحدة بأن تفي بالفعل بوعدها بعدم دعم "استقلال تايوان"، وأيضا ألا تنظم رحلة بيلوسي إلى تايوان. ولكن إذا استمر الجانب الأمريكي في التصرف بطريقته الخاصة، فلن يقف الجيش الصيني مكتوف الأيدي وسيتخذ جميع التدابير لوقف التدخل الخارجي والمحاولات الانفصالية لفصل تايوان، والوقوف بحزم من أجل سيادة الدولة وسلامة أراضيها".واشار المتحدث الى أن "بيلوسي هي ثالث أهم شخصية في الحكومة الأمريكية ، وأن زيارتها لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة"، موضحا أن ذلك "سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة ويؤدي إلى تفاقم الوضع في مضيق تايوان".وفي وقت سابق، قال بايدن، إن "رحلة بيلوسي المخطط لها إلى تايوان لا تبدو فكرة جيدة في الوقت الحالي".وأفادت الأنباء بأن الزيارة، التي ستثير حتما، بحسب خبراء، احتجاجات من بكين، هي أول زيارة للجزيرة منذ عام 1997 من قبل رئيس مجلس النواب الأمريكي. إذ كان من المقرر إجراؤها في نيسان الماضي إلا أنه في وقت لاحق أفادت مصادر رسمية بأن بيلوسي أصيبت بفيروس كورونا، وتم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى.