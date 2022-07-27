"نتيجة صادمة".. استطلاع يكشف رأي الإماراتيين بالتطبيع مع إسرائيل

وكتب عبدالله عبر حسابه بتويتر: "حسب علمي لم يذهب إماراتي إلى إسرائيل للسياحة هذا الصيف، ومن ذهب إليها، ذهب سرا وخجلا ومتسترا".وأضاف: "تلك المسرحية الهزلية التي رحبت بإسرائيل انتهت".وبرّر عبدالله موقفه بنتائج استطلاع رأي نشره عبر تويتر، يظهر أن 71% من الإماراتيين يعارضون مخرجات "اتفاقات أبراهام" للتطبيع.وبحسب استطلاع الرأي الذي نشره، اعتبر 35% من الإماراتيين أن التطبيع مع الاحتلال سلبي جدا، فيما قال 36% من المستجوبين إنه سلبي قليلا.وفي 15 يوليو/تموز، نشر معهد واشنطن استطلاعا للرأي يشير إلى تزايد عدد الخليجيين الذين يرفضون "اتفاقيات أبراهام"، مقابل أصوات خافتة تعبر عن تقبل لإقامة العلاقات مع الإسرائيليين.ووقعت دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، في 14 من سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقًا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترمب".