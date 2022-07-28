مشاهد من السيول والانجرافات الأرضية التي ضربت إيران (فيديو)

السومرية نيوز – متابعة

أدت السيول والانجرافات الأرضية في شمال غربي العاصمة الإيرانية، طهران، إلى مقتل 4 أشخاص، وجرح 8 آخرين، بينما لا تزال عمليات البحث عن ناجين في المنطقة المنكوبة جارية.



سيول الأمطار الغزيرة تغرق ثماني مدن وعشرات القرى جنوب شرقي إيران.#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/SnxCEGIBXM — مرمره الزرقاء (@Mrmara2020) July 27, 2022

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر في طهران، شاهين فتحي، إلى أن الأمطار الغزيرة منذ وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، خلفت سيولا في منطقة إمام زاده داوود، في الشمال الغربي من طهران، أدت إلى انجرافات أرضية وفيضانات في عدة أجزاء من محافظة طهران.

انجراف شخص وسط سيول جنوب ايران pic.twitter.com/T1pfBvuKuc — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) July 26, 2022

وتابع فتحي: "جميع عناصر الهلال الأحمر وعدد من فرق الإنقاذ، بما في ذلك فرق الاستجابة السريعة والإنقاذ من مدن طهران وشميرانات وباكداشت ومالارد في حالة تأهب قصوى، ويقدمون خدمات الإغاثة للمواطنين".