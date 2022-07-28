الصين تغلق مجددا اول مكان لظهور فيروس كورونا

ونقلت وسائل اعلام صينية ان "السلطات اصدرت أوامر لسكان منطقة جيانغشي بالبقاء داخل منازلهم أو مجمعاتهم السكنية لمدة ثلاثة أيام بعد اكتشاف أربع حالات للإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض".واضافت انه "اكتشفت حالتان جديدتان من خلال تتبع المخالطين، بعد فترة وجيزة من إصدار أمر الإغلاق".وتتبع الصين استراتيجية "صفر إصابات بفيروس كورونا"، بما في ذلك إجراء اختبارات جماعية، وفرض قواعد صارمة للعزل، وإغلاق محلي.وأصبحت ووهان معروفة في جميع أنحاء العالم في أوائل عام 2020 كأول مكان اكتشف فيه العلماء فيروس كورونا الجديد - وأول مدينة تخضع لإجراءات تقييدية قاسية.