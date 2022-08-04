اليابان تحتج على سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كيشي قوله: "فيما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثفة في المياه المحيطة بتايوان يُعتقد أن 5 من أصل 9 صواريخ بالستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".واشار إلى أن اليابان "تقدمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية"، واصفاً الأمر بأنه "مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا".وتقع أجزاء من جزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان قرب تايوان.

وأوضح كيشي أنها "المرة الأولى التي تهبط فيها صواريخ بالستية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من ساحل اليابان، خارج حدود مياهها الإقليمية".كما أردف أن "تقدير إطلاق 9 صواريخ صينية هو تقدير من الجانب الياباني".يأتي ذلك فيما تجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزء من أراضيها وتعهدت بالاستيلاء عليها يوماً ما بالقوة إذا لزم الأمر.وبدأ استعراض القوة إبّان زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، رغم تحذيرات صارمة لها من بكين.