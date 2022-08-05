إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.. صفارات الانذار تدوي

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن "صواريخ المقاومة استهدفت مستوطنات غلاف غزة، حيث انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة".وتحاول القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة فيما تدوي صفارات الإنذار في لاخيش ونير عام وأسدود وعسقلان إلى جانب مستوطنات الغلاف.ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس توعد فيه بتدفيع من يحاول تعطيل حياة الإسرائيلين "ثمناً غالياً".يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفاً على شقة سكنية في فرج الشفاء بمدينة غزة ما أسفر عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.وأسفر القصف الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 10 فلسطينيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.