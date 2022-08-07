طفلة فلسطينية للاحتلال الاسرائيلي: "انتم مش دولة.. أنتم قتلة أطفال" (فيديو)

السومرية نيوز – متابعة

كشفت مقاطع فيديو متداولة حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيين في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الجمعة على القطاع المحاصر منذ 16 سنة.



وأظهر مقطع فيديو متداول، حالة من الهلع التي أصابت أطفالا فلسطينيين عقب قصف جيش الاحتلال منازل عائلاتهم، بحسب ما تداولته وسائل إعلام فلسطينية.

وغطت الدماء وجوه بعض من أولئك الأطفال، فيما كان يصرخ أحدهم باحثا عن أخيه المفقود.

شاهد: إصابة عدد من الأطفال في غارة إسرائيلية على منزل برفح جنوب قطاع غزة.

تصوير: معاذ الهمص#GazaUnderAttack pic.twitter.com/cWYDvwxeKA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2022

كما تداول نشطاء مقطع فيديو آخر لطفلة فلسطينية أصيبت في قصف إسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ظهرت الطفلة التي لا يتعدى عمرها خمس سنوات والدماء على وجهها وملابسها في أحد مستشفيات غزة.

توجهت الطفلة برسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "اليهود ليسوا دولة".

وأضافت الطفلة: "أنتم لستم دولة، أنتم تحت رجلي، أنتم تقتلون الأطفال".

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان أن العدوان الإسرائيلي أدى اليوم السبت إلى ارتقاء 14 شهيدا. 1

وبذلك ارتفع إجمالي عدد شهداء العدوان إلى 24 شهيدا، بينهم 6 أطفال وسيدة، ومسنة، إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات بجروح مختلفة إلى أكثر من 203 إصابات.

وارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في جباليا، راح ضحيتها 6 شهداء، بينهم 5 أطفال، وأخرى في رفح بعد قصفها لثلاثة منازل دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات.