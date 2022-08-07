"واشنطن بوست": لا إشارات على توقف وشيك للقتال في غزة

السومرية نيوز – متابعة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه لم يكن هناك ما يشير إلى توقف وشيك للقتال، وذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استعد لعملياته التي ستستمر أسبوعاً على الأقل.



وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل شن غاراته الجوية على غزة، مستهدفاً ما زعم أنه مواقع تصنيع وتخزين وإطلاق الصواريخ التابعة للحركة الفلسطينية المسلحة. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي زعمه أن الضربات قتلت عدة قادة من "الرتب المتوسطة".

والجدير بالذكر أن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات كانت من بين الشهداء الفلسطينيين داخل القطاع، ونقلت "البوست" عن المسؤول الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، زعمه أن الجيش الاسرائيلي كان على علم بهذه التقارير وسيحقق في ملابسات وفاة الطفلة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، تم هدم ما لا يقل عن مبنيين كبيرين بالقرب من الشاطئ في قطاع غزة أمس، لكن المسؤول الإسرائيلي زعم أن المباني كانت تضم مراكز قيادة وتحكم تستخدمها حركة "الجهاد الإسلامي"، مشيراً إلى أنه تم تحذير السكان وإخلاء المباني قبل وقوع الضربات.