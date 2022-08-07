ملكة بريطانيا تقطع اجازتها للقاء رئيس الوزراء الجديد

وستقوم الملكة البالغة من العمر 96 عاما، "بدعوة" مرشح حزب المحافظين الفائز لشغل منصب رئيس الوزراء والإعلان عن اسمه.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر قوله: "جلالة الملكة لا تتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الجديد إلى اسكتلندا، لذا فإن الخطة هي أن تسافر الملكة لرؤيته".وتعيين رئيس الوزراء هو أحد الصلاحيات الشخصية القليلة للملكة، وتقول المصادر إنه واجب تنوي القيام به شخصيا.وينظر إلى قصر باكنغهام على أنه المكان الرسمي لاستضافة المواعيد، ولكن نظرا لأعمال التجديد هناك، فقد تتحول المراسم إلى قلعة وندسور.ومن المتوقع أن تكون زيارة الملكة للترحيب برئيس الوزراء الجديد قصيرة، وستعود إلى بالمورال لمواصلة إجازتها.يذكر أن بوريس جونسون قال إنه "سيتنحى عن منصب رئاسة الوزراء في 6 ايلول القادم، عندما يقدم استقالته رسميا إلى الملكة".