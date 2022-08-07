البيت الأبيض يكشف تطوراً جديداً يخص إصابة بايدن بكورونا

أعلن البيت الأبيض عن سماح طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعودة الأخير لممارسة أعماله بشكل مباشر، بعد اجتيازه اختبارا سلبيا لفيروس كورونا.



وجاء في رسالة من الطبيب المعالج للرئيس نشرتها الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن "اختبار الرئيس لمستضد SARS-CoV-2 سلبي لليوم الثاني على التوالي. يمكنه العودة بأمان إلى السفر والعمل العام".



وفي وقت سابق، أفيد بأنه من المقرر أن يسافر بايدن إلى كنتاكي في 8 أغسطس، حيث يخطط للقاء أقارب قتلى الفيضان. وعاد بايدن إلى العمل بدوام كامل بعد إصابته في نهاية يوليو بفيروس كورونا، لكن بعد بضعة أيام أعيد اختباره وتم عزله مرة أخرى.