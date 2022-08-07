بعد قصفها بالصواريخ.. دمار كبير في منشآت إسرائيلية (صور)

وقالت "سرايا القدس" إن القصف خلف دمارا كبيرا في المنازل الإسرائيلية.وأكدت وسائل إعلام عبرية وقوع أضرار مادية كبيرة في أحد المنازل جراء سقوط أحد الصواريخ التي أطلقتها "سرايا القدس" عليه بشكل مباشر في سديروت.ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.من جانبها أعلنت "سرايا القدس"، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 550 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.