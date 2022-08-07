الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى سقوط العديد من الضحايا، وإلحاق خسائر مادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية.