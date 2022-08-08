فريق أوروبي يرفض خوض مباراة في "إسرائيل"

فقد رفض فريق لوغانو السويسري أيضا السفر إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يواجه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي الخميس القادم، ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.وذكر نادي لوغانو عبر موقعه الإلكتروني إنه يجري مشاورات حاليا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن المباراة ضد الفريق الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا يستطيع السفر إلى إسرائيل في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.وأضاف النادي السويسري: "ننصح جماهيرنا بعدم شراء رحلات جوية إلى إسرائيل، لأنه من المستحيل ضمان إقامة المباراة فعليا في بئر السبع".وجاء ذلك بعد يوم واحد من قرار إلغاء إقامة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على "ستاد بلومفيلد" في مدينة تل أبيب، بسبب رفض الناديين السفر إلى إسرائيل.بدوره، أصدر يوفنتوس بيانا رسميا نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، قال فيه إن مباراته مع أتلتيكو مدريد في تل أبيب قد ألغيت.وجاء في البيان: "بسبب التطورات الأخيرة، تم إلغاء المباراة الودية بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس المقرر إقامتها في إسرائيل".وختم البيان: "سيتم تعويض حاملي التذاكر تلقائيا من خلال نفس أدوات الدفع المستخدمة للشراء، في غضون 14 يوما".