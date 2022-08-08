بايدن: لست قلقا بشأن تايوان

وقال بايدن لدى مغادرته إلى ولاية كنتاكي التي اجتاحتها الفيضانات: لست قلقا بشأن تايوان لكن يساورني القلق إزاء تحركات الصين في المنطقة، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبه".وأضاف: "أنا قلق من تحركات (الصين).. لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء أكثر مما يفعلون حالياً".وأعلنت الصين إجراء تدريبات عسكرية جديدة في البحار والمجال الجوي حول تايوان اليوم الاثنين، بعد يوم من الانتهاء المقرر لأكبر تدريباتها على الإطلاق احتجاجاً على زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي للجزيرة.