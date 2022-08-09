بعد زيارة بيلوسي.. تايوان ترد على المناورات الصينية

وأوضح وزير الخارجية التايواني أن الصين تستخدم المناورات العسكرية "للإعداد للغزو"، وتغيير الوضع القائم في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.وقال وو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التايوانية تايبيه "استخدمت الصين المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان"، مضيفا أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها"، بحسب فرانس برس.وأوضح أن الصين لم تكن لتتمكن من إعداد الطائرات المسيرة والهجمات الإلكترونية وحملات المعلومات المضللة في مثل هذه الفترة القصيرة.وأشار إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع نظام يحاول ترهيب تايوان هو إظهار أنها لا تخاف.ووصف قيام الصين بمناورات عسكرية حول تايوان بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأعاق أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم.وجدد وو إدانته للمناورات الصينية التي استمرت حتى الإثنين رغم ادعاء بكين في البداية إنها ستنتهي يوم الأحد.