فلسطين.. اغتيال قادة بارزين في كتائب شهداء الأقصى

السومرية نيوز – متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اغتيال قادة البارزيين في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين جمال طه جراء العدوان الإسرائيلي على نابلس.

وقالت الوزارة في بيان، "استشهاد 3 اشخاص وهم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين جمال طه من قادة كتائب شهداء الأقصى واصابة 40 إصابة بينها 4 حالات حرجة جراء العدوان الإسرائيلي على نابلس".

وإبراهيم النابلسي أحد أبرز المطلوبين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسبق أن نجا أكثر من مرة من الاغتيال بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في نابلس وجنين.