"انقذوا العراق".. نصر الله يوجه رسالة للقوى السياسية - عاجل

السومرية نيوز - بغداد

وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، خطابا للقوى السياسية العراقية، فيما قال ان العراق أرض مقدسة.

وذكر نصرالله في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "العراق الأرض المقدسة نأمل أن يتمكن جميع الأعزاء أن يعملوا بحكمة من أجل أن ينقذوا العراق ومن أجل الأمة كلها"، مضيفا، "نرجو من العراقيين العمل على حلّ الخلافات لإنقاد العراق مما يحاك له".

وبشأن احداث فلسطين، بين ان "فلسطين هي القضية المركزية ونحن لا نتوقع من الأميركيين أو المستبدين الرحمة أو العدالة ولكن نتوجه إلى من يدعون العروبة أين هم من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟".