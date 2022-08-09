فلسطين.. اصابات برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

ونقلت وسائل اعلام فلسطينية عن الوزارة قولها: أن من بين الإصابات التي وصلت إلى المجمع الطبي إصابتان خطيرتان، وإصابة خطيرة أخرى نقلت إلى مستشفى الخليل الحكومي".واضافت ان "المواجهات مندلعة في كل من سلفيت، وبيت ايل، والعروب، وجنوب بيت لحم، وباب الزاوية، والخليل".ويذكر ان مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية اندلعت في مدينة الخليل، مع إعلان حركة "فتح" الاضراب في محافظات الضفة "حدادا على اغتيال 3 شهداء من نابلس.