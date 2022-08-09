الهند تستضيف اجتماعاً لمجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب

تستضيف الهند في تشرين الأول المقبل، دبلوماسيين من مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة لعقد اجتماع خاص بشأن مكافحة الإرهاب.



وجاء في بيان حكومي، "تترأس الهند لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن لعام 2022 وستستضيف في 29 أكتوبر دبلوماسيين من مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا، لحضور الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن هم ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب خمسة أعضاء دائمين الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وقال البيان إن "الاجتماع الخاص سيركز بشكل خاص على ثلاثة مجالات مهمة تشهد فيها التقنيات الناشئة تطوراً سريعاً، واستخداماً متزايداً من قبل الدول الأعضاء (بما في ذلك لأغراض الأمن ومكافحة الإرهاب)، والتهديد المتزايد بارتكاب انتهاكات لأغراض الإرهاب، وهي الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وسائل الإعلام، وتمويل الإرهاب، والأنظمة الجوية بدون طيار(UAS)".