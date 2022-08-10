ترمب: اتعرض الى هجوم من كل الجهات

وقال ترمب عبر حسابه في موقع "تروث سوشيال" أنه "يتعرض وشركاته إلى هجوم من كل الجهات"، مضيفا انه "سيواجه أسئلة مكتب المدعي العام في نيويورك، اليوم الأربعاء".وكان عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد داهموا مقر إقامة ترمب، الاثنين الماضي، في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، حيث كشف مقرب من ترمب أن 3 عملاء من "أف بي آي" صادروا هاتفه المحمول أثناء سفره مع عائلته.وذكرت وكالة "فرانس برس" ان "مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترمب "لم يعط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق".إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن مصادر مطلعة على الملف قولها، إن "عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى "مار ايه لاغو".