تعليقات صبيانية.. ايران ترد على اتهام امريكا لقمرها الصناعي بالتجسس

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه وفي تصريحات للصحافيين في طهران،:"أحيانا، يتم الادلاء ببعض التصريحات لإثارة توترات، القول إننا نريد أن نتجسس من خلال القمر الصناعي خيام... هو أمر صبياني".واضاف أن "القمر الصناعي خيّام تم تصميمه بالكامل لتلبية حاجات البلاد في إدارة الأزمات... والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة وغيرها".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت سابقا عن مسؤولين استخباريين غربيين، أن روسيا ستستخدم بداية هذا القمر الصناعي لمدة أشهر لأغراض عسكرية مرتبطة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، قبل أن تسلمه إلى طهران.إلا أن منظمة الفضاء الإيرانية شددت في بيان الأحد، على أن "القمر والأوامر المرتبطة بتشغيله والتحكم به "سيتم إصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد الاطلاق من قبل خبراء إيرانيين في قواعد الفضاء العائدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".وأكدت أن "إرسال الأوامر وتلقي المعلومات من هذا القمر سيتمّ وفق خوارزميات مشفرة... ولا إمكانية لبلد آخر بالنفاذ لهذه المعلومات، وبعض الشائعات التي انتشرت حول استخدام صور هذا القمر لأغراض عسكرية لدول أخرى هي غير صحيحة".وأطلقت موسكو من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان على متن صاروخ "سويوز 2.1-ب"، القمر "خيام" للاستشعار عن بعد، العائد لطهران.ولقيت الخطوة انتقاد الولايات المتحدة، التي اعتبرت على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها، أنه يجب النظر الى التعاون المتنامي بين روسيا وإيران باعتباره "تهديدا عميقا".وأضاف المتحدث: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن روسيا أطلقت قمرا صناعيا بقدرات تجسس كبيرة نيابة عن إيران".