بكاء شديد بعد إعلان إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ"كورونا" (فيديو)

شهدت لحظات إعلان شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، حالة من "البكاء الشديد" انتابت المشاركين بالاجتماع الوطني لكوريا الشمالية.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها التلفاز الحكومي وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ملامح الحزن والاندهاش التي بدت على وجوه الحضور، بعد إعلان يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري، عن إصابة زعيمهم بـ“حمى شديدة جراء كورونا".

شاهد| شقيقة زعيم #كوريا_الشمالية تعلن نبأً عن صحته.. والبكاء يتعالى باجتماع الحزب الوطني الاشتراكي: الزعيم كيم كان يعاني من الحمى#العربية pic.twitter.com/CgVMrjzODq — العربية (@AlArabiya) August 11, 2022

وكانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية اتهمت جارتها الجنوبية بالمسؤولية عن تفشي الفيروس في البلاد، قائلة إن "تفشي كوفيد-19 في بلدها، نتج عن الأعداء في كوريا الجنوبية".

وسبق أن عزت كوريا الشمالية تفشي كوفيد على أراضيها إلى "أمور غريبة" تحدث بالقرب من الحدود مع الجنوب، وهي مزاعم رفضتها سيول بشدة.