إثيوبيا تدعو مصر والسودان لمواصلة الحوار بشأن سد النهضة

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء خلال افتتاحية تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية قوله: أن "إثيوبيا تقوم ببناء السد لتوليد الطاقة بحيث تتمكن البلاد من إخراج شعبها من الظلام".واضاف: "يجب على السودان ومصر أن تفهم بأن إثيوبيا تعمل لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وليس لديها نية لإلحاق الضرر بدول المصب".وأوضح أحمد أن "التعبئة لتوليد الطاقة الكهرومائية باستخدام التوربينات أثبتت بأن إثيوبيا تعمل بحذر في تحقيق مشروعها مع مراعاة تدفق المياه إلى دول المصب"، داعيا: " مصر والسودان إلى الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار وهو الطريق الأمثل بالنسبة للبلدان مع استمرار بناء سد النهضة".وأكد رئيس الوزراء إن "النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن تثبت على أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتما، وبلغ إجمالي عملية البناء المدني للمشروع 95 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61 في المائة، وإجمالي عملية بناء مشروع سد النهضة وصل الآن إلى 83.3٪".