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ادعوا انهم عراقيون.. القبض على اربعة ايرانيين في الارجنتين

دوليات

2022-08-11 | 12:47
Alsumaria Tv
ادعوا انهم عراقيون.. القبض على اربعة ايرانيين في الارجنتين
المصدر:
وكالات
4,692 مشاهدة

افادت وسائل إعلام أرجنتينية، باعتقال أربعة إيرانيين بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة في مطار بوينس آيرس.

وذكر موقع "بريميرا إيديسيون" الإخباري الأرجنتيني، أن "هؤلاء الأشخاص تظاهروا بأنهم من أصول عراقية وكانوا في طريقهم إلى أمستردام".

وبحسب هذا التقرير وتقرير موقع "إينفوبائه" الأرجنتيني، فقد "تم اعتقال هؤلاء الأشخاص في مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، ويجري التحقيق في إمكانية ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني".

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية، إن "معلومات من "مصادر مجهولة" أدت إلى اعتقال هؤلاء الأربعة، ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه "المصادر".

ولم تصدر السلطات الرسمية في الأرجنتين بعد بياناً بهذا الشأن، لكن وسائل الإعلام في هذا البلد نشرت صور شابتين وشابين، نُسخت على ما يبدو من جوازات سفرهم الفرنسية المزورة".

وبحسب إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، نقلاً عن موقع "إنفوبائه" الإخباري، فإن "هؤلاء الأشخاص وصلوا من البرازيل إلى مطار إيزيزا في الأرجنتين، وكانت وجهة رحلتهم التالية أمستردام وذلك على متن طائرة الخطوط الجوية الملكية الهولندية، ويُعتقد أن وجهتهم النهائية كانت فرنسا".

وتشير التقارير إلى أن الأرجنتين "طلبت أيضاً معلومات من الشرطة الدولية "الإنتربول" بشأنهم".

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