مستوطن اسرائيلي يدهس عضو المجلس الثوري لحركة فتح

وأكد التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن "عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، أصيب بجراح مختلفة جراء دهسه من قبل مستوطن خلال وقفة سلمية أمام قرية عزبة الطبيب، شرق قلقيلية، تنديدًا باعتداءات المستوطنين".وعادة ما تقمع قوات الجيش الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في القرى التابعة لمحافظة قلقيلية في الضفة الغربية، المطالبة بفتح شارع رئيس بالبلدة أغلقته سلطات الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى العام 2003.ومنذ أيام تشهد مدن الضفة الغربية تصاعدًا بالمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على خلفية استشهاد عدد من المطلوبين للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس.