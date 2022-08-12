لهذا السبب.. الحكم على عراقي مقيم في أمريكا بالسجن

وأضافت وزارة العدل في بيان أن "نهاد الجابري (43 عاما) حُكم عليه بالسجن 94 شهرا بعد أن أدانته هيئة محلفين في فبراير الماضي بتهم التهريب وتقديم معلومات تصدير كاذبة أو مضللة".وأشار البيان، إلى أن "الحكم الصادر بحق الجابري تضمن أيضا إحالته إلى هيئة الهجرة والجمارك الأميركية لترحيله بعد انتهاء فترة سجنه"، لافتا إلى أنه "وفي حال لم يتم ترحيله، يجب أن يقضي الجابري ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف".والجابري مقيم قانوني دائم في الولايات المتحدة ويعيش في كلاركستون بالقرب من أتلانتا.وقال ممثلو الادعاء إن "الجابري حاول، في أغسطس عام 2020، شحن ست بنادق من عيار 308 وثلاثة مسدسات عبر ميناء سافانا، حيث وجدت السلطات الأسلحة مخبأة في حاوية شحن كانت مدرجة على أنها تحتوي على قطع غيار سيارات".ولم يحدد بيان وزارة العدل الاميركية الجهة التي حاول الجابري تهريب الأسلحة إليها، لكن وسائل إعلام محلية كانت كشفت في وقت سابق إن الشحنة كانت متجهة إلى العراق.