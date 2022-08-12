الخميني افتى بقتله.. طعن كاتب بريطاني في نيويورك (صور)

وبحسب شهود عيان، اقتحم رجل المسرح في مؤسسة تشوتوكوا وبدأ في لكم وطعن سلمان رشدي أثناء تقديمه لإلقاء محاضرته.وأفادت مصادر بأنه تم التحفظ على منفذ الهجوم على الأديب البريطاني الذي تم نقله لتلقي العلاج.وتم حظر كتاب رشدي ”آيات شيطانية“ في إيران منذ عام 1988، حيث يعتبره العديد من المسلمين تجديفًا. وبعد ذلك بعام ، أصدر الزعيم الإيراني الراحل روح الله الخميني فتوى دعا فيها إلى قتل رشدي. كما تم تقديم مكافأة تزيد عن 3 ملايين دولار لمن يقتله.